МИД РФ: Москва официально признала Исламский эмират Афганистан

Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане. Как сообщили ТАСС в МИД РФ, Москва признает Исламский эмират Афганистан.

«МИД подтверждает», — сообщили агентству во внешнеполитическом ведомстве.

Речь идет о втором режиме талибов, которые с августа 2021 года вернули контроль над Афганистаном и восстановили Исламский Эмират.

Талибы контролировали большую часть страны до вторжения Соединенных Штатов Америки в Афганистан в декабре 2001 года. В 90-х годах режим талибов в Афганистане был признан тремя странами: Пакистаном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эти страны установили дипломатические отношения с движением талибов и признали их правительство.

Ранее стало известно, что в Москву прибыл новый посол Афганистана Мовлави Гул Хасан, который скоро начнет исполнять свои обязанности. Дипломат стал первым послом в России, назначенным при нахождении у власти движения «Талибан».