В Москву прибыл новый посол Афганистана Гул Хасан

В Москву прибыл новый посол Афганистана Мовлави Гул Хасан, который скоро начнет исполнять свои обязанности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский источник.

«Да, он прибыл в столицу», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, дипломат вскоре приступит к своим обязанностям в качестве главы диппредставительства. Гул Хасан стал первым послом в России, назначенным при нахождении у власти движения «Талибан».

Ранее официальная делегация Исламского Эмирата Афганистан посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые после снятия статуса террористической организации с «Талибана».

3 июня талибы назначили Мовлави Гул Хасана новым послом в России.

