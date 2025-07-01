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17:35, 1 июля 2025Мир

В Москву прибыл новый посол Афганистана

В Москву прибыл новый посол Афганистана Гул Хасан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Посольство Афганистана

Посольство Афганистана . Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москву прибыл новый посол Афганистана Мовлави Гул Хасан, который скоро начнет исполнять свои обязанности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский источник.

«Да, он прибыл в столицу», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, дипломат вскоре приступит к своим обязанностям в качестве главы диппредставительства. Гул Хасан стал первым послом в России, назначенным при нахождении у власти движения «Талибан».

Ранее официальная делегация Исламского Эмирата Афганистан посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые после снятия статуса террористической организации с «Талибана».

3 июня талибы назначили Мовлави Гул Хасана новым послом в России.

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