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Силовые структуры
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17:31, 3 августа 2026 (обновлено: 17:35, 3 августа 2026)Силовые структуры

Друг россиянина загородил собой его бывшую подругу и получил пулю

СК: Житель Омской области застрелил друга, приревновав бывшую подругу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Житель Омской области наставил охотничье ружье на бывшую подругу, но пуля попала в друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Преступление произошло в ночь на 3 августа в селе Соляное у местного Дома культуры, где были танцы. 48-летний мужчина встретил бывшую подругу, съездил домой за ружьем и вместе с 32-летним другом на мотоцикле вернулся. Он подозвал девушку и наставил на нее оружие, а она стала убегать. В этот момент между ними встал друг, и пуля попала в него. Отмечается, что стрелок был в сильном алкогольном опьянении.

Мотивом преступления стала ревность. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть человека. Решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее сообщалось, что в Калуге полиция установила участников конфликта со стрельбой по питбайкерам.

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