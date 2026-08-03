Друг россиянина загородил собой его бывшую подругу и получил пулю

СК: Житель Омской области застрелил друга, приревновав бывшую подругу

Житель Омской области наставил охотничье ружье на бывшую подругу, но пуля попала в друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Преступление произошло в ночь на 3 августа в селе Соляное у местного Дома культуры, где были танцы. 48-летний мужчина встретил бывшую подругу, съездил домой за ружьем и вместе с 32-летним другом на мотоцикле вернулся. Он подозвал девушку и наставил на нее оружие, а она стала убегать. В этот момент между ними встал друг, и пуля попала в него. Отмечается, что стрелок был в сильном алкогольном опьянении.

Мотивом преступления стала ревность. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть человека. Решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее сообщалось, что в Калуге полиция установила участников конфликта со стрельбой по питбайкерам.