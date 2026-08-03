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18:08, 3 августа 2026 (обновлено: 18:24, 3 августа 2026)Из жизни

Акула напала на мужчину во время празднования 40-летия со дня его свадьбы

Американец пережил нападение акулы на Багамах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NBC Connecticut / YouTube

На Багамах рифовая акула напала на американского туриста, нырявшего в море с трубкой и маской. Об этом сообщает NBC News.

Джон Швайцер из США приехал на Багамы в честь 40-летия со дня свадьбы. По его словам, плавание с акулами должно было стать главным событием праздничной поездки. Как только он нырнул, его укусила акула.

«Все произошло так быстро, так мгновенно, что сразу понимаешь — это случилось. Без всяких сомнений», — рассказал Швайцер. Его быстро втащили в лодку с тяжелой раной ноги и остановили кровь с помощью полотенец. Ему наложили 26 швов на ногу и четыре — на руку.

Через день мужчина уже вернулся на родину. Соседи, узнавшие о случившемся, решили подшутить над Швайцером и встретили его в костюмах акул.

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По данным Флоридского музея естественной истории, нападения карибской рифовой акулы крайне редки: с XVI века задокументировано лишь четыре таких случая. Несмотря на это, пострадавший заявил, что больше никогда не будет плавать с акулами.

Ранее сообщалось, что в США мужчина позволил акуле напасть на себя, чтобы защитить беременную невесту. Медики диагностировали у него повреждение связок и сухожилий левой стопы и лодыжки и провели операцию.

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