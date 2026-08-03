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18:55, 3 августа 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили внезапное стремление Зеленского к переговорам

Депутат Толмачев: Веры словам Зеленского о желании завершить конфликт до зимы у России нет
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Веры словам президента Украины Владимира Зеленского о желании завершить конфликт до зимы у России нет, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что заявления о мире — лишь попытка уйти от неминуемого военного поражения и энергетического краха, прикрываясь миролюбивой риторикой.

«Угроза неминуемой катастрофы встала перед Зеленским в полный рост. Помимо скорого военного поражения для Киева стала очевидна холодная зима из-за энергетического краха. Поэтому сейчас он пытается разыграть карту миролюбивой риторики. Отсутствие в этих намерениях искренности и настоящей готовности завершить конфликт совершенно очевидно», — сказал парламентарий.

По его словам, Киев под руководством западных кураторов будет пытаться вывести ситуацию к заморозке на своих условиях, но не к настоящему завершению.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет стремиться закончить конфликт с Россией до начала зимы. Он добавил, что Киев будет стремиться окончить конфликт с помощью международного давления на Москву и ударов по территории России.

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