Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине

Зеленский: Украина стремится закончить конфликт до начала зимы

Украина будет стремиться закончить конфликт с Россией до начала зимы. Желаемые сроки завершения спецоперации на встрече с послами назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Киев будет стремиться окончить конфликт с помощью международного давления на Москву и ударов по территории России.

Ранее украинский эксперт Андрей Длигач предсказал сроки окончания спецоперации. Он выразил уверенность, что с учетом динамики взаимных ракетных ударов боевые действия на Украине могут окончиться в марте-апреле 2027 года.