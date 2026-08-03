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14:10, 3 августа 2026 (обновлено: 14:13, 3 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине

Зеленский: Украина стремится закончить конфликт до начала зимы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина будет стремиться закончить конфликт с Россией до начала зимы. Желаемые сроки завершения спецоперации на встрече с послами назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Киев будет стремиться окончить конфликт с помощью международного давления на Москву и ударов по территории России.

Ранее украинский эксперт Андрей Длигач предсказал сроки окончания спецоперации. Он выразил уверенность, что с учетом динамики взаимных ракетных ударов боевые действия на Украине могут окончиться в марте-апреле 2027 года.

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