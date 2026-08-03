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15:30, 3 августа 2026 (обновлено: 15:34, 3 августа 2026)Из жизни

Книгу из камина вернули в библиотеку с опозданием на 150 лет

В Австралии мужчина нашел в камине книгу из библиотеки, просроченную на 150 лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

В Австралии книгу по греческой архитектуре, найденную замурованной в кладке камина во время ремонта дома, вернули в публичную библиотеку города Кьяма с опозданием примерно на 150 лет. Об этом сообщает ClickOrlando.com.

Том «Древности Афин» 1858 года выпуска был обнаружен местным жителем Россом Симмонсом в чайном ящике, заложенном кирпичами в запечатанный камин. Симмонс предположил, что книгу взял его пра-пра-дедушка Джон Симмонс, который владел этим домом в 1870-х годах — как раз тогда, когда библиотека открылась, и это издание было одним из первых в ее каталоге.

По оценкам библиотекаря Мишель Хадсон, штраф за просрочку с учетом инфляции мог бы составить около 28 тысяч австралийских долларов (примерно 1,8 миллиона рублей), исходя из указанного на форзаце сбора в 3 пенса в неделю. Однако записи о читателях за 1870-е годы не сохранились, поэтому узнать, кто именно был последним читателем книги, невозможно.

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Книга вернулась в библиотеку в плачевном состоянии — с водяными пятнами и повреждениями от долгого хранения, но ее все же включат в историческую коллекцию. Как пошутила Хадсон, выпускать ее обратно в фонд не планируют: «Мы не хотим ждать еще 150 лет, чтобы получить ее назад». Симмонс, которому сейчас 77 лет, рассказал, что не опасался гнева библиотекарей за долг предка.

Ранее в библиотеке Гейдельбергского университета в Германии нашли манускрипт XV века, который долгое время считался утерянной частью знаменитой библиотеки эпохи Возрождения — Палатинской библиотеки. Рукопись была приобретена университетом в 1937 году у книготорговца-антиквара, но тогда ее связь с Палатинской библиотекой не установили.

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