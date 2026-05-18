19:39, 18 мая 2026

Считавшийся утерянным манускрипт нашли в университетской библиотеке

Антонина Черташ
Фото: Al Alex / Shutterstock / Fotodom

В библиотеке Гейдельбергского университета в Германии нашли манускрипт XV века, который долгое время считался утерянной частью знаменитой библиотеки эпохи Возрождения — Палатинской библиотеки. Об этом сообщает HeritageDaily.

Рукопись была приобретена университетом в 1937 году у книготорговца-антиквара, но тогда ее связь с Палатинской библиотекой не установили. Сотрудница отдела исторических коллекций доктор Карин Циммерманн недавно опознала рукопись по богато украшенному переплету, характерному для заказов курфюрста Отто Генриха. Теперь манускрипту присвоен шифр Cod. Pal. lat. 778, и он официально возвращен в состав знаменитого собрания.

Как полагают исследователи, кодекс был создан в Констанце или Базеле для церковного чиновника Иоганна Целлера. Среди содержащихся в нем текстов — «Трактат о правах Римского королевства и империи» Лупольда фон Бебенбурга, написанный в период споров между императором Священной Римской империи и папством. Трактат доказывал, что избранный римский король обладает полной властью без одобрения понтифика.

Палатинская библиотека была вывезена из Гейдельберга во время Тридцатилетней войны. В 1623 году большая часть ее фондов была отправлена в Рим в качестве военного трофея и передана в Ватиканскую апостольскую библиотеку. В переписи Ватикана 1798 года этот манускрипт уже числился как утерянный. Позже кодекс всплыл в коллекции английского аристократа Фредерика Норта, а затем сменил нескольких владельцев, пока в 1937 году не был приобретен Гейдельбергским университетом. Теперь рукопись оцифрована и добавлена в онлайн-проект Bibliotheca Palatina — digital, который виртуально объединяет манускрипты, хранящиеся в Гейдельберге и Ватикане.

Ранее сообщалось, что в Испании полиция обнаружила ценный манускрипт XVII века, который украли из Валенсии более ста лет назад. Сотрудники группы по охране культурного наследия Национальной полиции проводили мониторинг интернет-площадок с онлайн-объявлениями о продаже антиквариата, когда нашли лот с редкой рукописью.

