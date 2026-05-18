Появились подробности о боестолкновениях над Азовским морем и регионами России

Минобороны: Системы ПВО сбили 35 БПЛА над Азовским морем и регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в девяти регионах России и над Азовским морем. Подробности о боестолкновениях сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«18 мая с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, Московский регион, а также Краснодарский край.

Ранее стало известно, что в двух регионах Кавказа объявили беспилотную опасность. Известно, что меры были введены в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.