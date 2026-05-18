В Европе столкнулись с мешающей переговорам с Россией проблемой

Politico: ЕС не может выбрать переговорщика с Россией

Европейский союз (ЕС) столкнулся с проблемой для переговоров с Россией — европейские лидеры не могут определиться с тем, кто станет переговорщиком с Москвой. Об этом сообщает Politico.

«Самым большим препятствием для выбора переговорщика является неспособность европейцев договориться между собой», — указано в сообщении.

Издание также назвало трех кандидатов на роль переговорщика с Россией — бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги. Впоследствии Меркель и Драги отказались от этого предложения.

Экс-канцлер ФРГ также призвала не недооценивать президента России Владимира Путина.