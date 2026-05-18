Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:04, 18 мая 2026Россия

Молния убила россиянина на велосипеде

«112»: Велосипедист в Краснодаре погиб после удара молнии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Разряд молнии попал в мужчину на велосипеде в столице Краснодарского края. Об инциденте сообщается в Telegram-канале «112».

Происшествие случилось в жилом комплексе, расположенном в микрорайоне Петра Метальникова. Очевидцы вызвали бригаду скорой, но врачи не смогли спасти пострадавшего. 45-летний мужчина получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.

Правоохранители начали проверку.

Ранее в Техасе 19-летний юноша пережил удар молнии во время рыбалки. Молодой человек рассказал, что потерял сознание, а, очнувшись, увидел мать и других людей, стоящих над ним. Пациент провел в больнице 10 часов, полностью восстановился и вернулся к той же реке, чтобы продолжить ловить рыбу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Сцену с голой Сидни Суини и змеей прозвали дикой в сети

    В Калининграде оценили призыв Литвы к НАТО напасть на российский анклав

    Sollers представил особый минивэн для серьезных бизнесменов

    Греция потребовала от Украины убрать дроны от своих берегов

    Москва вошла в топ городов мира с самым дорогим элитным жильем

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

    Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона

    Трамп задумал еще одно изменение у Белого дома

    Названы допустимые сроки отключения горячей воды в домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok