Молния убила россиянина на велосипеде

«112»: Велосипедист в Краснодаре погиб после удара молнии

Разряд молнии попал в мужчину на велосипеде в столице Краснодарского края. Об инциденте сообщается в Telegram-канале «112».

Происшествие случилось в жилом комплексе, расположенном в микрорайоне Петра Метальникова. Очевидцы вызвали бригаду скорой, но врачи не смогли спасти пострадавшего. 45-летний мужчина получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.

Правоохранители начали проверку.

Ранее в Техасе 19-летний юноша пережил удар молнии во время рыбалки. Молодой человек рассказал, что потерял сознание, а, очнувшись, увидел мать и других людей, стоящих над ним. Пациент провел в больнице 10 часов, полностью восстановился и вернулся к той же реке, чтобы продолжить ловить рыбу.

