Ценности
22:24, 18 мая 2026

Меган Фокс вызвала ажиотаж в сети откровенной фотосессией в честь 40-летия

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @meganfox

Американская актриса Меган Фокс опубликовала откровенную фотосессию в честь 40-летия и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Тела Дженнифер» предстала на размещенных кадрах в трусах с высокой посадкой и кроп-топе, оформленном глубоким декольте и двумя вырезами под грудью. Кроме того, она позировала в стрипах с открытыми носами и с сигаретой в руке. Эффектный образ знаменитости дополнило колье с шипами.

Поклонники оказались в восторге от редкой публикации Фокс и принялись обсуждать ее в комментариях: «Королева», «Спасибо тебе за то, что родилась», «Эта женщина не стареет», «Я думал, что она существует только в телевизоре», «Шикарная».

В марте стало известно о возвращении Меган Фокс в соцсети. Актриса опубликовала откровенные снимки и озадачила фанатов изменениями в фигуре. Многие юзеры обратили внимание на объемные ягодицы знаменитости. Позже пластический хирург Павел Голованев объяснил подобные перемены липофилингом — пересадкой собственного жира.

