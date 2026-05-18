Москва вошла в топ городов мира с самым дорогим элитным жильем

Москва заняла седьмое место в списке городов мира с самым дорогим элитным жильем

Москва и Сочи вошли в топ-15 городов мира с самым дорогим элитным жильем. Об этом сообщили аналитики NF Group со ссылкой на ежегодное исследование о благосостоянии The Wealth Report 2026 компании Knight Frank с учетом российских городов, пишет ТАСС.

Речь идет об «Индексе миллиона долларов», который показывает, сколько квадратных метров элитной недвижимости можно купить на эту сумму в мире. Так, по итогам 2025 года Москва оказалась на седьмом месте с показателем 36 «квадратов», что сопоставимо со значением Лос-Анджелеса. Что касается Сочи, город остался на той же 12-й строчке рейтинга, между Веной (39 «квадратов») и Сиднеем (42 «квадрата») — за миллион долларов там удастся приобрести 36 квадратных метров жилья.

Лидерами списка признали Монако и Гонконг с показателями 16 и 23 «квадрата» соответственно, а замкнули тройку Женева и Сингапур, в которых за миллион долларов можно купить 28 квадратных метров элитной недвижимости.

Ранее стало известно, что содержание элитного жилья в РФ обходится в десятки тысяч рублей каждый месяц.