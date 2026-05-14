Раскрыта стоимость коммуналки в элитном жилье

«Мангазея»: Коммунальные платежи за элитное жилье составляют 25 тыс. рублей

Содержание элитного жилья обходится в десятки тысяч рублей ежемесячно. Об этом рассказал директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, эксплуатационные расходы на дорогую недвижимость составляют не менее 1 тысячи рублей за квадратный метр, а коммунальные платежи — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. Так, в топовых проектах в центре Москвы общая нагрузка может достигать 150-200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года продажи элитного жилья с отделкой в столице снизились на 29 процентов. Доля такого жилья в продажах также сократилась до 17 процентов по количеству сделок и до 19 процентов по реализованной площади.