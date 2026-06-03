Россиянам захотели раздавать бесплатные дома

В Госдуме предложили бесплатно раздавать россиянам загородные дома с одним условием

Россиянам захотели бесплатно раздавать загородные дома с одним условием. С таким предложением обратились депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» к главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишет РИА Новости.

Речь идет о заброшенном жилье в селах. При этом получатель такой недвижимости будет должен восстановить ее и жить в этом населенном пункте.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность предусмотреть законодательный механизм передачи заброшенных индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах гражданам по заявлению во владение и пользование с обязательством восстановления», — заявили авторы инициативы.

Парламентарии уточнили, что механизм будет распространяться только на дома в муниципальной собственности, которые считаются бесхозными — жилье с добросовестными владельцами, наследниками или временно отсутствующими собственниками эта мера не затронет.

Депутаты рассчитывают, что так у муниципалитетов сократятся расходы на содержание и снос заброшенных объектов, а также восстановление жилой застройки. Помимо прочего, получится вовлечь граждан в развитие сельских территорий и повысить привлекательность жизни в таких населенных пунктах.

Ранее депутаты предложили бесплатно раздавать землю российским семьям. Однако для этого нужно соответствовать двум критериям — супруги должны состоять в браке не менее десяти лет и иметь как минимум одного ребенка.