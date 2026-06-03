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19:14, 3 июня 2026Моя странаЭксклюзив

Популярный стилист назвал главное преимущество российских модных брендов

Стилист Алеко Надирян заявил, что испытывает гордость за российские модные бренды
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Мария Винар

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Популярный стилист и журналист Алеко Надирян назвал главное преимущество российских модных брендов. Своими размышлениями на данную тему он поделился в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Преимущество российских брендов, наверное, в том, что это наше. Я испытываю невероятную гордость, когда понимаю, что это произведено людьми, которых я знаю лично», — отметил эксперт.

Кроме того, Надирян заявил, что Россия нуждается в малом и среднем бизнесе. «У нас великолепно сработало импортозамещение практически во всех сферах. И особенно в сфере визуального ряда. И практически все девушки, которых спрашивают на форуме, одеты в вещи российских дизайнеров», — объяснил он.

В то же время стилист подчеркнул, что сам больше предпочитает иметь в своем гардеробе одежду отечественных марок. «Мне намного приятнее носить [вещи] российских дизайнеров. Но, опять же, никого не осуждаю, те, кто ходит в [одежде] зарубежных брендах», — заключил он.

Ранее Алеко Надирян назвал самых модных российских политиков.

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