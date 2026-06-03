Популярный стилист назвал самых модных российских политиков

Стилист Надирян назвал Захарову и Набиуллину самыми модными российскими политиками

Популярный стилист и журналист Алеко Надирян назвал самых модных российских политиков. На эту тему он поговорил с корреспондентом «Ленты.ру» Глебом Палеховым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Главный редактор журнала «Мнение редакции может не совпадать» признался, что ему интересно наблюдать за стилем официального представителя МИД России Марии Захаровой и главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной. «Эльвира Набиуллина и ее фирменная брошка — это как раз то, что мне очень нравится», — пояснил он.

В чем смысл брошей Эльвиры Набиуллиной? Впервые Набиуллина появилась на публичном мероприятии с символической брошью на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в марте 2020 года. Тогда она надела украшение в виде неваляшки, которая, как предположили аналитики, напоминала о мерах Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии. С этого времени после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина каждый раз надевала тематическую брошь, означающую мнение регулятора о ситуации в российской экономике. Украшения нередко вызывали обсуждения и становились предметом прогнозов аналитиков. По словам самой Набиуллиной, она воспринимает брошки как один из каналов коммуникации с рынком. «Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», — говорила она.

По словам спикера, ему также кажется красивым стиль заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

«И самое главное — это Валентина Матвиенко [председатель Совета Федерации]. За этими женщинами мне интересно следить», — подытожил он.

Ранее Мария Захарова откровенно высказалась о своем стиле. «Я нередко использую китайские мотивы, восточные мотивы. Мне они просто нравятся. Для меня это не тренд. Для меня это искреннее восхищение, например, сложностью вышивки. Потому что я все-таки стараюсь отдавать предпочтение ручной вышивке. Их мастерству и сохранению традиции, и красоты, которая является результатом этого мастерства и сохранения ремесел, жанров», — подчеркнула дипломат.