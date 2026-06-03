Захарова откровенно высказалась о своем стиле

Захарова: Для меня восточные мотивы в одежде не тренд, они мне просто нравятся

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своих предпочтениях в выборе одежды, отметив, что любит изделия с восточными мотивами за их уникальность. Об этом дипломат рассказала «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В частности, она ответила на вопрос о популярности китайского платья ципао в этом сезоне, которое называют главным трендом 2026 года.

«Я нередко использую китайские мотивы, восточные мотивы. Мне они просто нравятся. Для меня это не тренд. Для меня это искреннее восхищение, например, сложностью вышивки. Потому что я все-таки стараюсь отдавать предпочтение ручной вышивке. Их мастерству и сохранению традиции, и красоты, которая является результатом этого мастерства и сохранения ремесел, жанров», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что видит в ручной вышивке красоту, которая уникальна для каждого изделия.

В сентябре прошлого года Захарова в ходе тура по своей коллекции китайских чайников в Музее Востока заявила о том, что историю КНР можно познать благодаря чайникам, отражающим культуру народа страны.