Захарова объяснила важность чайников для Китая

Захарова: Чайники позволяют познать историю и культуру Китая

Историю Китая можно познать благодаря чайникам, которые отражают культуру китайского народа. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе тура по своей коллекции китайских чайников в Музее Востока, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, коллекцию я рассматриваю как семейную. Самое ценное — это знание тех обстоятельств, в которых вы накопили ее. И познание истории Китая через нее. Это синтез искусства. Многие формы остаются загадочными, пока ты не найдешь анналы, книги (...). Поэтому самое ценное — это возможность через чайники, через культуру чая узнавать народ. И это был мой ключ, это мой ключ к познанию, к познанию Китая», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, глубокое знание истории, символики, мифологии Китая находит свое отражение в чайниках. Представитель внешнеполитического ведомства также указала на то, что трактат Сунь Цзы «Искусство войны» в том числе «пронизан чайной культурой».

2 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Китай провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином за чашкой чая в личной резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай».