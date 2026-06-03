В ФРГ предрекли соглашение с Россией по безопасности в Европе

Депутат бундестага Котре предрек соглашение с Россией по безопасности в Европе

В течение ближайших 10-15 лет возможно заключение нового полноценного соглашения с Россией по безопасности в Европе. С таким заявлением выступил депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я убежден, что мы сможем этого достичь. Вопрос только, когда и насколько глубоким будет раскол между Россией и Западом», — подчеркнул политик.

Котре прокомментировал возможность выстраивания новой архитектуры безопасности в Европе с участием России и предрек изменение отношения к Москве среди европейских элит. Он отметил сближение позиций России и США по ряду вопросов, а также дискуссии в Европе о необходимости переговоров с Москвой. При этом политик признал, что в настоящее время подобные разговоры маловероятны из-за кризиса доверия между сторонами.

«Вероятно, потребуется много времени, пока доверие между сторонами восстановится», — резюмировал депутат.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Россия не может быть заинтересована в начале холодной войны в Европе. Глава венгерского правительства подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться, но Европа должна предоставить Киеву международные гарантии безопасности.