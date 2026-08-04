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20:47, 4 августа 2026 (обновлено: 20:57, 4 августа 2026)Экономика

Москвичка пообщалась с незнакомцами и лишилась жилья

МВД: Жительница Москвы лишилась квартиры и 21 миллиона рублей после общения с мошенниками
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Москвы лишилась квартиры и десятков миллионов рублей после общения с неизвестными. О мошенничестве сообщает столичное управление МВД России.

Незнакомцы неоднократно связывались с 67-летней россиянкой по телефону и представлялись сотрудниками различных госструктур. Злоумышленники убедили женщину передать курьеру все имеющиеся у нее дома сбережения, а также продать единственное жилье.

Москвичка прислушалась к советам собеседников и выполнила все требования — часть вырученных от продажи жилья средств она передала курьеру, а другую потратила на покупку квартиры в Подмосковье.

Общая сумма ущерба превысила 21 миллион рублей. Сотрудники уголовного розыска уже задержали 24-летнюю жительницу столицы, которой пенсионерка передавала деньги. Выяснилось, что девушка нашла работу курьером в интернете. Полученные у россиянки средства она конвертировала в криптовалюту и передала своим кураторам. В результате возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с перерасчетом платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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