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12:36, 3 июня 2026Мир

Мадьяр высказался о заинтересованности России в начале холодной войны

Мадьяр: Россия не может быть заинтересована в начале холодной войны в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Россия не может быть заинтересована в начале холодной войны в Европе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Глава венгерского правительства подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться, но Европа должна предоставить Киеву международные гарантии безопасности.

«Европа может развиваться только в том случае, если она вернется к нормальной жизни, и Россия также не может быть заинтересована в том, чтобы на континенте снова началась холодная война», — сказал он.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что Венгрия не может играть решающую роль в вопросе урегулирования, поскольку это «дело великих держав».

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