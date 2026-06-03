Мадьяр высказался о заинтересованности России в начале холодной войны

Мадьяр: Россия не может быть заинтересована в начале холодной войны в Европе

Россия не может быть заинтересована в начале холодной войны в Европе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Глава венгерского правительства подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться, но Европа должна предоставить Киеву международные гарантии безопасности.

«Европа может развиваться только в том случае, если она вернется к нормальной жизни, и Россия также не может быть заинтересована в том, чтобы на континенте снова началась холодная война», — сказал он.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что Венгрия не может играть решающую роль в вопросе урегулирования, поскольку это «дело великих держав».