Росстат ответил на претензии из-за замены «роста цен» на «изменение»

Росстат опроверг свежие корректировки формулировок в отчетах при описании инфляции

Использование в недельных отчетах по инфляции термина «изменение цены» вместо «роста цены» методологически обосновано, никаких изменений в формулировки в последнее время не вносилось. Об этом в комментарии «Подъему» заявили в Росстате.

Таким образом в ведомстве отреагировали на распространившуюся в соцсетях теорию, в соответствии с которой Росстат пытается за счет лексики скрыть факт подорожания тех или иных продуктов. Пользователи отмечают, что когда цена снижается, то в отчете фигурирует слово «снижение», но повышение цены всякий раз маскируется термином «изменение».

«Всегда так было», — объяснил представитель Росстата.

Вместе с тем документы на сайте позволяют установить, что методология изменилась с 2024 года. В последний раз формулировка «цены выросли» использовалась в отчете за период с 19 по 25 декабря 2023 года.

Отчет ведомства за период с 14 по 20 июля показал, что инфляция в России стабилизировалась на уровне 0,17 процента, что почти в два раза ниже, чем двумя неделями ранее, когда она составила 0,31 процента.