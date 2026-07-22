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19:44, 22 июля 2026Экономика

Инфляция в России перестала расти

Росстат сообщил о стабилизации недельной инфляции на уровне 0,17 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

За неделю с 14 по 20 июля потребительские цены в России выросли на 0,17 процента, что совпадает со значением, зафиксированным неделей ранее. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Плодоовощная продукция подешевела на один процент, а в целом сегмент продовольственных товаров подорожал на 0,11 процента. Самое сильное снижение демонстрируют помидоры (минус 3,6 процента) и огурцы (минус 2,96 процента). Также на 1,77 процента стала дешевле капуста белокочанная, а на 1,51 процента — лук.

В сегменте наблюдаемых услуг за неделю цены поднялись на 0,06 процента, а на повышенный общий результат повлияли непродовольственные товары, которые стали дороже на 0,35 процента.

С начала июля среднесуточная инфляция составила 0,03 процента против 0,018 процента годом ранее и 0,029 процента в предыдущем месяце. С начала года цены выросли на 4,82 процента.

Ранее сообщалось, что в июле инфляционные ожидания россиян выросли до максимальных с марта 2022 года 14,7 процента, а наблюдаемая инфляция вернулась к майскому уровню — 15,1 процента.

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