ЕС решил запретить въезд участникам СВО

Совет ЕС: Новые санкции против России создают основу для запрета на въезд участникам СВО

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России создают основу для введения запрета на въезд на территорию ЕС участникам специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Пакет санкций закладывает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующих и бывших военнослужащих российских вооруженных сил и других групп, участвующих в войне России против Украины», — говорится в тексте.

Отмечается, что решение о сроках вступления в силу новых ограничений будет принято Советом ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза станет самым крупным за четыре года. Она отметила, что ЕС введет ограничения в отношении 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия».