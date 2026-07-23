ЕС решил запретить въезд участникам СВО

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России создают основу для введения запрета на въезд на территорию ЕС участникам специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Пакет санкций закладывает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующих и бывших военнослужащих российских вооруженных сил и других групп, участвующих в войне России против Украины», — говорится в тексте.
Отмечается, что решение о сроках вступления в силу новых ограничений будет принято Советом ЕС.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза станет самым крупным за четыре года. Она отметила, что ЕС введет ограничения в отношении 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия».