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19:58, 23 июля 2026Мир

ЕС решил запретить въезд участникам СВО

Совет ЕС: Новые санкции против России создают основу для запрета на въезд участникам СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России создают основу для введения запрета на въезд на территорию ЕС участникам специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Пакет санкций закладывает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующих и бывших военнослужащих российских вооруженных сил и других групп, участвующих в войне России против Украины», — говорится в тексте.

Отмечается, что решение о сроках вступления в силу новых ограничений будет принято Советом ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза станет самым крупным за четыре года. Она отметила, что ЕС введет ограничения в отношении 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия».

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