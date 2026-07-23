ЕС введет самый крупный пакет санкций за четыре года

Каллас назвала 21-ый пакет санкций ЕС самым крупным за четыре года

Утвержденный 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России стал самым крупным за четыре года. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«Это наш крупнейший раунд [санкций] за четыре года, в который вошло в общей сложности 218 объектов», — уточнила Каллас.

Каллас указала, что ЕС введет санкции против 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия». По словам главы евродипломатии, таким образом Евросоюз якобы наносит удар президенту России Владимиру Путину «по самому больному месту».

В четверг, 23 июля, послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).