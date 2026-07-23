Бывшего форварда молодежной сборной России по хоккею обвинили в мошенничестве

Бывшего форварда молодежной сборной России по хоккею приговорили к трем годам условно

Бывшего форварда молодежной сборной России по хоккею Александра Хованова обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеиста приговорили к трем годам лишения свободы условно. В 2023 году Хованов предложил двум жителям Саратовской области приобрести хоккейную амуницию по ценам ниже рыночных. Те перевели ему три миллиона рублей, но товар так и не получили.

26-летний Хованов является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2020 в составе сборной России. Четырьмя годами ранее он завоевал бронзовую медаль мирового первенства среди юношей. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Хованов выступал за «Ак Барс», также он играл в чемпионатах Белоруссии и Франции.

Ранее стало известно, что бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Филатов оказался должен другу более пяти миллионов рублей. Спортсмен занял у знакомого 3,5 миллиона рублей. Филатов уверял, что располагает информацией о договорных матчах и планирует поставить деньги с гарантированным доходом, пообещав вернуть долг с ежемесячными процентами в размере 5 процентов. Стороны оформили соглашение документально. Когда наступил срок возврата, Филатов перечислил кредитору лишь 100 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.