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17:41, 22 июля 2026Спорт

Бывший игрок НХЛ из России оказался должен другу более пяти миллионов рублей

Бывший игрок НХЛ Филатов оказался должен другу более пяти миллионов рублей из-за ставок
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rick Stewart / Getty Images

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбуса» Никита Филатов оказался должен своему другу более пяти миллионов рублей, которые взял в долг под ставки. Об этом сообщает Telegram‑канал Sport Baza.

По информации источника, около двух лет назад спортсмен занял у знакомого 3,5 миллиона рублей. Филатов уверял, что располагает информацией о договорных матчах и планирует поставить деньги с гарантированным доходом, пообещав вернуть долг с ежемесячными процентами в размере 5 процентов. Стороны оформили соглашение документально.

Когда наступил срок возврата, Филатов перечислил кредитору лишь 100 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в суд, который встал на его сторону: с учетом процентов и исполнительского сбора сумма долга выросла до 5,4 миллиона рублей.

Адвокат истца сообщил, что его клиент может быть не единственным пострадавшим — у Филатова, по словам юриста, имелись проблемы с азартными играми еще в период профессиональной карьеры.

Согласно ТАСС, общая сумма требований имущественного характера к Филатову превышает 5,4 миллиона рублей, включая исполнительский сбор более 578 тысяч. Кроме того, на спортсмена зарегистрированы еще три исполнительных производства на сумму свыше 663 тысяч рублей — за неоплаченную госпошлину и по кредитным обязательствам на 658 тысяч рублей.

Россиянин выступал за «Коламбус» с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В 2011-м от также выступал за «Оттава Сенаторс».

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