«США ждут уступок». Рубио признал провал предложений по Украине в Анкоридже и заявил, что для переговоров нужны новые идеи

Рубио: Для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи

На полях мероприятий АСЕАН по инициативе США 23 июля состоялась встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио. По итогам переговоров Рубио заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения.

Если мир наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут соответствующие условия. Мы готовы сыграть эту роль в позитивном ключе Марко Рубио госсекретарь США

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Как добавил американский госсекретарь, США готовы искать компромисс между сторонами. При этом он признал, что анкориджские предложения обернулись провалом.

«...Они провалились. Невозможно заключить мирное соглашение, если на это не согласятся обе стороны, а украинцы на это не согласятся, и именно поэтому эти усилия не сработали», — посетовал он.

Позднее Рубио добавил, что обсудил на встрече с Лавровым вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

В российском МИД, в свою очередь, добавили, что обсуждался и конфликт на Ближнем Востоке, а также нормализация условий работы дипмиссий России и США.

Москва потребовала от Вашингтона прекратить «накачивать» Киев оружием

Сергей Лавров в ходе встречи с Марко Рубио заявил о недопустимости продолжения поставок вооружений на Украину. По словам высокопоставленного российского дипломата, политика стран Европы направлена на нанесение «стратегического поражения» России.

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Американский подход к продаже вооружений на Украину останется прежним, хоть Россия и настаивает на прекращении поставок Киеву, ответил Рубио.

Мы продаем оружие через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины), это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие Марко Рубио госсекретарь США

Он пояснил, что политика Соединенных Штатов в этом отношении остается без изменений.

В свою очередь, Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.

Депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя встречу Лаврова и Рубио, высказал предположение, что если США действительно заинтересованы в прекращении конфликта, то им стоит хотя бы перестать поставлять оружие Киеву.

«Поставки оружия Киеву — это недружественный шаг по отношению к Москве. Американское оружие используется против армии России и русского народа», — пояснил парламентарий.

Американист заявил об исчезновении «духа Анкориджа»

Если судить по состоявшейся 23 июля встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио, можно сказать, что «дух Анкориджа» сошел на нет. Об этом рассказал американист Константин Блохин, сообщают «Новости Mail».

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Политолог полагает, что на такой короткой встрече Лавров и Рубио не могли успеть практически ничего детально обсудить, а лишь обменялись мнениями.

Особых прорывов так и не произошло. Судя по заявлениям Рубио о новых подходах и идеях, можно говорить, что США ждут уступок со стороны России. «Дух Анкориджа» сошел на нет Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Тем временем директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что Соединенные Штаты делают вид, будто договоренностей, достигнутых во время встречи на Аляске, не существовало, что демонстрирует репутационную несостоятельность американской дипломатии.

Однако первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал другое мнение. Он считает, что оценка Рубио, назвавшего разговор с Лавровым хорошим и честным, говорит о реальной полезности диалога.

Думаю, что такие оценки означают две вещи. Первое — разговор действительно был приятным и полезным. Опытные переговорщики умеют излагать позицию и оценивать позицию другой стороны. На каждом новом этапе коммуникации понимать настроение друг друга очень важно, чтобы дальше принимать верные политические решения. А то, что и Россия, и США на это нацелены, нет никаких сомнений Дмитрий Новиков зампред комитета Госдумы по международным делам

В России усомнились в желании США заканчивать конфликт на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что президент США Дональд Трамп более 80 раз обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа и позитивно оценивал итоги саммита на Аляске. Так она прокомментировала слова Рубио о невозможности урегулировать конфликт «за 30 минут».

«Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже», — отметила Захарова.

Переговоры Лаврова и Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле завершились утром 23 июля. Они продлились 35 минут.