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18:38, 23 июля 2026Мир

Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине

Захарова: Трамп более 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп более 80 раз обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа и позитивно оценивал итоги саммита на Аляске. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио о невозможности урегулировать украинский конфликт «за 30 минут», публикация появилась в ее Telegram-канале.

После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым журналисты спросили у Марко Рубио о прогрессе в украинском вопросе. «Вы думаете, что мы урегулировали войну на Украине за 30 минут здесь, в Азии? Это не так работает», — ответил он.

«Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже», — написала Захарова в ответ на комментарий Рубио.

Ранее Рубио также заявил, что для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи». Он добавил, что США готовы искать компромисс между сторонами.

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