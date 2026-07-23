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13:32, 23 июля 2026 (обновлено: 13:40, 23 июля 2026)Мир

Рубио назвал условие урегулирования на Украине

Рубио: Для достижения мира на Украине необходимы новые идеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи» о том, как можно завершить конфликт. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает The Guardian.

«Если мир наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут соответствующие условия. Мы готовы сыграть эту роль в позитивном ключе», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что США готовы искать компромисс между сторонами.

Ранее Рубио сообщил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Встреча дипломатов прошла на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, она длилась 35 минут.

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