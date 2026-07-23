Рубио дал характеристику переговорам с Лавровым

Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

«Мы провели хороший и откровенный разговор», — сказал он.

По словам американского госсекретаря, они с российским коллегой обсудили урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в мирном процессе. При этом он добавил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

Ранее Рубио заявил, что обсудил с Лавровым вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Дипломат также подчеркнул необходимость завершения конфликта между Россией и Украиной.