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11:08, 23 июля 2026 (обновлено: 11:24, 23 июля 2026)Мир

Рубио дал характеристику переговорам с Лавровым

Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool via REUTERS

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

«Мы провели хороший и откровенный разговор», — сказал он.

По словам американского госсекретаря, они с российским коллегой обсудили урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в мирном процессе. При этом он добавил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

Ранее Рубио заявил, что обсудил с Лавровым вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Дипломат также подчеркнул необходимость завершения конфликта между Россией и Украиной.

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