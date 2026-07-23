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10:37, 23 июля 2026 (обновлено: 10:42, 23 июля 2026)Мир

Рубио рассказал о переговорах с Лавровым

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым отношения между РФ и США, а также Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН», — сказано в публикации.

При этом Рубио подчеркнул необходимость завершения конфликта между Россией и Украиной.

Переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле завершились утром 23 июля. Уточняется, что переговоры продлились 35 минут.

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