Рубио рассказал о переговорах с Лавровым

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым отношения между РФ и США, а также Украину

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН», — сказано в публикации.

При этом Рубио подчеркнул необходимость завершения конфликта между Россией и Украиной.

Переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле завершились утром 23 июля. Уточняется, что переговоры продлились 35 минут.