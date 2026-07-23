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13:31, 23 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Рубио о переговорах с Лавровым

Депутат Новиков: Оценка Рубио диалога с Лавровым говорит о реальной полезности диалога
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Оценка госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым хорошим и честным, говорит и о реальной полезности диалога, и о следовании дипломатическому стилю президента США Дональда Трампа, объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мненеим он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Думаю, что такие оценки означают две вещи. Первое — разговор действительно был приятным и полезным. Опытные переговорщики умеют излагать позицию и оценивать позицию другой стороны. На каждом новом этапе коммуникации понимать настроение друг друга очень важно, чтобы дальше принимать верные политические решения. А то, что и Россия, и США на это нацелены, нет никаких сомнений», — пояснил депутат.

С другой же стороны, по его словам, Рубио продолжает политико-дипломатический стиль своего шефа — Дональда Трампа. Тот при общении с лидерами влиятельных держав, включая Россию и Китай, очень любит, подводя итоги, давать максимально высокие качественные характеристики переговорам. Тем самым американский лидер оценивает не только их результат, но и собственную роль в процессе.

«Эту стилистику в полной мере наследует и госсекретарь», — заключил Новиков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам американского госсекретаря, они с российским коллегой обсудили урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в мирном процессе. При этом он добавил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

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