Лавров рассказал Рубио правду о положении дел на Украине

МИД России: Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на ЛБС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил конфликт на Украине с госсекретарем США Марко Рубио и рассказал ему о положении дел на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом стало известно из публикации на сайте внешнеполитического ведомства.

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"», — следует из сообщения для прессы.

В ходе встречи Лавров и Рубио также обсудили нормализацию условий работы дипмиссий России и США, а также международную проблематику, включая обстановку в Персидском заливе.

Переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле завершились утром 23 июля. Уточняется, что переговоры продлились 35 минут.

