Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:20, 23 июля 2026Мир

Лавров рассказал Рубио правду о положении дел на Украине

МИД России: Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на ЛБС
Кристина Козлова (редактор)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил конфликт на Украине с госсекретарем США Марко Рубио и рассказал ему о положении дел на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом стало известно из публикации на сайте внешнеполитического ведомства.

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"», — следует из сообщения для прессы.

В ходе встречи Лавров и Рубио также обсудили нормализацию условий работы дипмиссий России и США, а также международную проблематику, включая обстановку в Персидском заливе.

Переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле завершились утром 23 июля. Уточняется, что переговоры продлились 35 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Лавров рассказал Рубио правду о положении дел на Украине
    На Украине объяснили огромные вложения в БПЛА переходом страны в режим камикадзе
    ВС России остановили летевшие к Белгородской области дроны ВСУ с помощью «штор»
    Российские бренды одежды начали распродавать товар из-за убытков
    Тело со следами побоев выловили из пруда в Москве
    Губернатор сообщил о смерти трехлетнего ребенка при атаке ВСУ на российский регион
    Известного модельного агента нашли мертвым. Его обвиняли в изнасилованиях и вербовке девушек для финансиста-педофила Эпштейна
    Известный журналист-иноагент рассказал об обилии заброшенных зданий в европейской столице
    Названы самые популярные китайские смартфоны
    Россиянка описала курорт Вьетнама фразой «Анапа-стайл»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok