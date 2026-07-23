Политолог Мухин о встрече Лаврова с Рубио: Не бесполезное занятие

Соединенные Штаты делают вид, что договоренностей, достигнутых во время встречи на Аляске, не существовало, что демонстрирует репутационную несостоятельность американской дипломатии. Об этом в эфире Радио «Комсомольской Правды» заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам эксперта, госсекретарь США Марко Рубио продолжает традицию, допускающую отказ даже от письменных соглашений. В качестве примера он привел выход США из ядерной сделки с Ираном при президентстве Дональда Трампа.

Мухин подчеркнул, что встреча на Аляске состоялась по инициативе американской стороны, где представители США изложили приемлемую для Москвы позицию. Однако позднее Трамп и его окружение отошли от нее под давлением так называемой коалиции желающих, полагает политолог.

«То, чем занимался [министр иностранных дел России] Сергей Викторович Лавров, — это проговаривание того, что наши западные визави не являются репутационно состоятельными, они являются недоговороспособными», — сказал эксперт. Мухин также допустил, что после закрытых совещаний Совета безопасности России формат специальной военной операции может радикально измениться, однако подробностей он не привел.

Ранее Лавров и Рубио провели встречу в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН. Она продлилась около 35 минут. Накануне беседы представитель России отмечал, что встреча с высокопоставленным представителем США в любом случае будет нужной и полезной.

Согласно данным российского ведомства, во время беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне. В том числе глава МИД РФ довел до собеседника информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Киева и украинской армии вооружением и в целом дестабилизирующей политики стран Европы по отношению к России.