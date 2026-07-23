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18:21, 23 июля 2026 (обновлено: 18:23, 23 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России усомнились в желании США заканчивать конфликт на Украине

Депутат Толмачев: Поставки оружия Киеву ставят под вопрос искренность заявлений США о мире
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Если США действительно заинтересованы в прекращении конфликта, им стоит как минимум перестать поставлять оружие Киеву, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что нынешняя позиция Вашингтона ставит под вопрос искренность его заявлений о стремлении к миру.

«Если США действительно заинтересованы в прекращении конфликта, как заявил Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, то им стоит как минимум перестать поставлять оружие Украине. Поставки оружия Киеву — это недружественный шаг по отношению к Москве. Американское оружие используется против армии России и русского народа», — сказал парламентарий.

По его словам, США делают вид, что перестают понимать язык дипломатии тогда, когда им это удобно. Происходит ли это за деньги, в счет кредитных мер помощи или в счет потенциального использования территорий Украины в интересах Запада — не важно. Поступки и заявления американских высоких чинов означают именно это, заключил Толмачев.

Ранее Марко Рубио заявил, что политика США по продаже вооружений Украине останется прежней, несмотря на требования России прекратить поставки Киеву. Он отметил, что это инициатива США по линии НАТО, и именно в этом они принимают участие.

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