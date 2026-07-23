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Силовые структуры
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19:48, 23 июля 2026Силовые структуры

Молодого москвича обманули на 71 миллион рублей

В Москве полиция задержала курьера, забравшего у обманутого мужчины 71 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали курьера, который забрал у обманутого 25-летнего жителя более 71 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

По данным полиции, молодому человеку звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных ведомств. Они вынудили потерпевшего показать по видеосвязи имущество в квартире, а после настояли на необходимости его задекларировать.

Для этого деньги, в том числе валюту, а также украшения на 500 тысяч рублей нужно было передать курьеру, что и сделал молодой человек. Пособником мошенников оказался 26-летний москвич. Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы забросили в Донецк агента под видом беженца. Он раскрыл свой план.

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