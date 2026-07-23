Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план

Украинские спецслужбы забросили в ДНР агента под видом беженца

Служба безопасности Украины (СБУ) забросила в Донецкую народную республику (ДНР) завербованного агента Владислава Акимова под видом беженца. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), но дезертировал. Вскоре на него вышли сотрудники СБУ и, шантажируя семьей, заставили сотрудничать. После этого мужчину отправили в Донецк, где он должен был получить российское гражданство, а после собирать и передавать запрашиваемую информацию.

Реализовать план не вышло из-за фильтрации — когда Акимов прибыл в пункт временного размещения, его отправили на разговор с сотрудниками ФСБ, которые, по словам мужчины, уже все знали.

Ранее сообщалось, что жителя Коми, пытавшегося сбежать на Украину для вступления в ВСУ, приговорили к 16 годам.

