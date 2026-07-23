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Силовые структуры
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13:46, 23 июля 2026 (обновлено: 13:54, 23 июля 2026)Силовые структуры

Пытавшегося сбежать на Украину на поезде диверсанта приговорили в России к 16 годам

Жителя Коми, пытавшегося сбежать на Украину для вступления в ВСУ, приговорили к 16 годам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жителя Коми приговорили к 16 годам колонии строгого режима за подготовку диверсий и попытку вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным силовиков, мужчина решил вступить в запрещенную в России украинскую организацию и в ее составе совершать диверсии, а после уехать на Украину и воевать на ее стороне. Чтобы подтвердить свои намерения, он выполнил задание куратора — снял уязвимое место топливно-энергетического комплекса города Печора.

В июне 2025 года мужчину задержали, сняв с поезда. Ему вменили приготовление к госизмене и совершению диверсии, а также участие в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ущерб России от ВСУ превысил один триллион рублей.

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