Пытавшегося сбежать на Украину на поезде диверсанта приговорили в России к 16 годам

Жителя Коми, пытавшегося сбежать на Украину для вступления в ВСУ, приговорили к 16 годам

Жителя Коми приговорили к 16 годам колонии строгого режима за подготовку диверсий и попытку вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным силовиков, мужчина решил вступить в запрещенную в России украинскую организацию и в ее составе совершать диверсии, а после уехать на Украину и воевать на ее стороне. Чтобы подтвердить свои намерения, он выполнил задание куратора — снял уязвимое место топливно-энергетического комплекса города Печора.

В июне 2025 года мужчину задержали, сняв с поезда. Ему вменили приготовление к госизмене и совершению диверсии, а также участие в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ущерб России от ВСУ превысил один триллион рублей.