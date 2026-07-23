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Силовые структуры
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11:32, 23 июля 2026 (обновлено: 11:53, 23 июля 2026)Силовые структуры

Ущерб России от ВСУ превысил один триллион рублей

Глава СК России Бастрыкин: Ущерб от действий ВСУ превысил 1 трлн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: M2M_PL / Shutterstock / Fotodom

Общая сумма причиненного ущерба от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах России превысила один триллион рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

Бастрыкин рассказал, что в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах ущерб составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — более 535 миллиардов рублей. Глава СК отметил, что работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.

По словам Бастрыкина, более 16,8 тысячи иностранных наемников присоединились к ВСУ с начала проведения специальной военной операции (СВО). Он сказал, что часть наемников ликвидирована, а некоторые разорвали контракты и покинули Украину.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин раскрыл масштаб чистки в ведомстве.

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