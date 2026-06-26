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15:48, 26 июня 2026Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл масштаб чистки в СК

Глава СК Бастрыкин: Ведомство жестко реагирует на коррупцию среди сотрудников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин раскрыл масштаб чистки в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего выступления на Международном молодежном юридическом форуме в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он заявил, что СК старается жестко реагировать на факты коррупции среди сотрудников ведомства.

«Да, сейчас честно скажу, мы привлекаем к уголовной ответственности около 20 следователей Следственного комитета за коррупцию», — сказал Бастрыкин. Он отметил, что в целом в правоохранительном блоке не все в порядке. «Кстати, рядом с нами идут и следователи МВД, и прокуроры. Но мы стараемся жестко реагировать», — заявил глава СК.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал необходимость введения уголовной ответственности родителей за плохое воспитание детей.

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