В России предложили ввести уголовную ответственность для нерадивых родителей

Бастрыкин поддержал идею уголовной ответственности родителей за плохое воспитание детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал необходимость введения уголовной ответственности родителей за плохое воспитание детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash с Международного молодежного юридического форума, проходящего в рамках ПМЮФ в Санкт-Петербурге.

Сейчас за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей для родителей предусмотрена только административная ответственность. Бастрыкин считает, что родители должны отвечать за своих детей, потому что все начинается с семьи.

Также Бастрыкин напомнил о своей инициативе по снижению возраста привлечения к уголовной ответственности по тяжким преступлениям до 12 лет, но его не поддержали. А сейчас подростки совершают серьезные преступления, но не несут наказания.

В 2025 году возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления снизили до 14 лет.

Глава СК сообщил, что детская преступность в России выросла на 21 процент. В 2025 году несовершеннолетними совершено на 2000 больше тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2024-м и составило почти 12,7 тысячи случаев. В 2026 году СК возбудил уже 6107 уголовных дел по преступлениям подростков. Из них восемь уголовных дел по фактам нападений на школы. В 2025 году их было шесть, еще зарегистрировано 18 случаев приготовления к нападениям.

