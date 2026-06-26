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Силовые структуры
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14:34, 26 июня 2026Силовые структуры

В России предложили ввести уголовную ответственность для нерадивых родителей

Бастрыкин поддержал идею уголовной ответственности родителей за плохое воспитание детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал необходимость введения уголовной ответственности родителей за плохое воспитание детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash с Международного молодежного юридического форума, проходящего в рамках ПМЮФ в Санкт-Петербурге.

Сейчас за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей для родителей предусмотрена только административная ответственность. Бастрыкин считает, что родители должны отвечать за своих детей, потому что все начинается с семьи.

Также Бастрыкин напомнил о своей инициативе по снижению возраста привлечения к уголовной ответственности по тяжким преступлениям до 12 лет, но его не поддержали. А сейчас подростки совершают серьезные преступления, но не несут наказания.

В 2025 году возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления снизили до 14 лет.

Глава СК сообщил, что детская преступность в России выросла на 21 процент. В 2025 году несовершеннолетними совершено на 2000 больше тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2024-м и составило почти 12,7 тысячи случаев. В 2026 году СК возбудил уже 6107 уголовных дел по преступлениям подростков. Из них восемь уголовных дел по фактам нападений на школы. В 2025 году их было шесть, еще зарегистрировано 18 случаев приготовления к нападениям.

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