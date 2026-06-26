Бастрыкин высказался о детской преступности в России

Бастрыкин: СК РФ возбудил 8 уголовных дел по фактам нападений на школы в 2026 году

Детская преступность в России выросла на 21 процент. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ в Петербурге, передает «Фонтанка».

В 2025 году несовершеннолетними совершено на 2000 больше тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2024-м. В 2026 году СК возбудил уже 6107 уголовных дел по преступлениям подростков, уточняет RT.

Из них восемь уголовных дел по фактам нападений на школы, еще зарегистрировано 18 случаев приготовления к нападениям.

Бастрыкин предложил привлекать к ответственности за халатность директоров школ, где произошли случаи массовых убийств и усилить государственный контроль за работой частных охранных предприятий в образовательных организациях.

Среди других его инициатив: снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет и возвращение к октябрятам, пионерам и комсомолу.

Ранее Бастрыкин сообщил, что в России на 60 процентов выросло число террористических преступлений.