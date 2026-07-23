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20:07, 23 июля 2026 (обновлено: 20:11, 23 июля 2026)Из жизни

Бык запрыгнул на трибуны и покалечил зрителей во время корриды

В Колумбии бык запрыгнул на трибуны во время корриды и покалечил четырех человек
Никита Савин
Никита Савин

В Колумбии бык запрыгнул на трибуны во время корриды в департаменте Толима и покалечил несколько зрителей. Инцидент попал на видео, которое публикует Need To Know.

Местную разновидность боя быков под названием корралеха проводили в понедельник, 20 июля, в городе Кояйма. Корралеха отличается от классической корриды тем, что участники не стремятся расправиться с животным, а только злят его и эффектно уворачиваются от нападений.

На видео, снятое одним из зрителей, попал момент, когда бык, выпущенный на круглую арену, с разбега запрыгнул на трибуну и побежал по ней, бодая и топча зазевавшихся зрителей. В итоге серьезные травмы получили четыре человека. Точное количество пострадавших неизвестно.

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После случившегося министр внутренних дел департамента Толима призвал запретить корралеху, назвав ее варварским пережитком, который не содержит в себе реальной культурной ценности. Он также добавил, что любители подобного вида боя быков просто мучат животных ради удовольствия.

Ранее сообщалось, что в Бразилии бык раздавил грудь знаменитому ковбою во время родео в штате Сан-Паулу. Мужчина сумел самостоятельно уйти с арены, однако спасти его врачи не смогли.

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