10:05, 15 мая 2026

В Бразилии бык убил знаменитого ковбоя Оливейру во время родео
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В Бразилии бык раздавил грудь знаменитому ковбою во время родео в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает Daily Star.

Трагическое происшествие случилось на международных соревнованиях в муниципалитете Вотупоранга 10 мая. 32-летний Рафаэль Сильвио Оливейра выступал в командном зачете, когда бык сбросил его и ударил копытами в грудь. Мужчина смог вырваться и убежать с арены. За кулисами ему оказали первую помощь и срочно отправили в больницу. Однако полученные ковбоем травмы оказались слишком тяжелыми. Спасти его врачи не смогли.

Оливейра был одним из самых известных ковбоев Бразилии. Он побеждал в шести крупных соревнованиях по всей стране, а в 2025 году получил награду ACR Super Stars Ассоциации чемпионов родео. В апреле спортсмен женился на Анне Корреа. Она была на родео, когда муж получил смертельную травму. У Оливейры остались двое сыновей.

Ранее сообщалось, что в Испании бык расправился с тореадором во время корриды. Животное вонзило рога мужчине в грудь и пах.

