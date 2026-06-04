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Силовые структуры
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16:12, 4 июня 2026Силовые структуры

Российский военный суд займется бывшим министром обороны Великобритании

ГП РФ передала в военный суд дело экс-главы Минобороны Британии Уоллеса о терроризме
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aerial Mike / Shutterstock / Fotodom

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, обвиняемого в публичных призывах передать ракеты Киеву для удара по Крымскому мосту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
 
Слова британского чиновника попадают под действие статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»). По данным российского следствия, в сентябре 2025 года Уоллес выступил в Польше на конференции представителей европейских стран «Варшавский форум по безопасности 2025». Он призвал передать Украине дальнобойное ракетное вооружение для ударов по Крымскому мосту, чтобы сделать жизнь на полуострове непригодной.

Уоллес объявлен Россией в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело передано для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Он возглавлял министерство обороны Британии в период с 2019 по 2023 год.

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