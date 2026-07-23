В России отреагировали на слова Зеленского о влиянии на новые антироссийские санкции ЕС

Депутат Чепа усомнился в том, что Киев мог повлиять на новые антироссийские санкции ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский мог повлиять на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал соответствущее заявление украинского лидера.

«Они не прислушиваются к Зеленскому. Они Зеленскому диктуют и навязывают свою политику, свою стратегию», — прокомментировал парламентарий.

По словам депутата, Зеленский не мог повлиять на 21-й пакет санкций Евросоюза против России. «Кому он нужен», — заключил Чепа.

Ранее президент Украины поблагодарил Европейский союз (ЕС) за принятие 21-го пакета санкций против России. Глава государства отметил, что ограничения включают в себя предложения Киева. Он призвал партнеров сохранять единство и продолжать давление на Россию.

