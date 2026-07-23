Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 23 июля 2026 (обновлено: 19:41, 23 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Зеленского о влиянии на новые антироссийские санкции ЕС

Депутат Чепа усомнился в том, что Киев мог повлиять на новые антироссийские санкции ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский мог повлиять на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал соответствущее заявление украинского лидера.

«Они не прислушиваются к Зеленскому. Они Зеленскому диктуют и навязывают свою политику, свою стратегию», — прокомментировал парламентарий.

По словам депутата, Зеленский не мог повлиять на 21-й пакет санкций Евросоюза против России. «Кому он нужен», — заключил Чепа.

Ранее президент Украины поблагодарил Европейский союз (ЕС) за принятие 21-го пакета санкций против России. Глава государства отметил, что ограничения включают в себя предложения Киева. Он призвал партнеров сохранять единство и продолжать давление на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «США ждут уступок». Рубио признал провал предложений по Украине в Анкоридже и заявил, что для переговоров нужны новые идеи
    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона
    Зеленский встретился с производителями ракет для ЗРК Patriot
    Молодого москвича обманули на 71 миллион рублей
    Бывшего форварда молодежной сборной России по хоккею обвинили в мошенничестве
    Беременная туристка обвинила массажиста в домогательствах и убежала в слезах
    В России отреагировали на слова Зеленского о влиянии на новые антироссийские санкции ЕС
    Лысина на голове 51-летнего Дэвида Бекхэма вызвала ажиотаж в сети
    Ураган сорвал крыши домов в российском регионе
    В ВСУ назвали одну из ключевых задач российских войск в Донбассе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok