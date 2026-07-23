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19:05, 23 июля 2026Бывший СССР

Зеленский отреагировал на новые антироссийские санкции

Зеленский поблагодарил ЕС за принятие 21-го пакета санкций против России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз (ЕС) за принятие 21-го пакета санкций против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Благодарен Европейскому союзу и всем европейским лидерам за принятие 21-го пакета санкций против России», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что ограничения включают в себя предложения Киева. Он призвал партнеров сохранять единство и продолжать давление на Россию.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 23 июля заявила, что 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза станет самым крупным за четыре года. Она отметила, что ЕС введет санкции против 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия».

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