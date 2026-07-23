Ураган сорвал крыши домов в российском регионе

По Алтайскому краю прошелся сорвавший крыши домов ураган

Ураган сорвал крыши домов в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону.

По информации ведомства, ветер, скорость которого достигала более 40 метров в секунду, повредил кровли 152 построек в Краснощековском районе. В селах Краснощеково и Маралиха ввели режим ЧС.

Ликвидацией последствий непогоды занимается аэромобильная группировка главка МЧС. Ситуацию контролирует оперативная группа, которая оснащена беспилотной авиасистемой. Спасатели убирают многочисленные деревья, которые повалило ураганным ветром.

«Особое внимание при оказании помощи — нуждающимся пожилым гражданам, многодетным семьям и социально незащищенным. Распиленные деревья, ветки вывозят большегрузными автомобилями, только за вчерашний день совершено 25 таких рейсов», — отчитались в ведомстве.

Накануне стало известно, что тысячи жителей Алтайского края лишились света из-за мощного шторма.